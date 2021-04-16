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Bakan Pakdemirli'nin uçağı arızalandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı.
Bakan Pakdemirli'nin uçağı arızalandı

Ankara'dan Şırnak'a giden ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de yer aldığı uçak arızalanarak Malatya Erhaç Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, Bakan Pakdemirli, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere bugün saat 10.00'da Orman Genel Müdürlüğüne ait uçakla Ankara'dan Şırnak'a hareket etti.

Kalkıştan yaklaşık 40 dakika sonra arızalanan uçak, Malatya Erhaç Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçakta motor arızası yaşandığı öğrenildi.

Uçakta 2'si personel olmak üzere 9 kişi yer alırken, Pakdemirli'nin Şırnak temaslarına eşlik edecek AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Uğur Alıcı ile bir koruma da uçaktaki isimler arasındaydı.

Bakan Pakdemirli ve uçaktaki diğer isimlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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