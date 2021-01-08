Bakan Pekcan: 2020'de ABD'ye 10,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020'de ABD'ye çok önemli bir ihracat artışı yakaladık. Pandemi koşullarına rağmen, yüzde 13,5 gibi ciddi bir artışla 10,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti" dedi.

Bakan Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ABD'de kurduğu 'Türkiye Ticaret Merkezi'nin (TTM) açılışına video konferans ile katıldı. Bakan Pekcan’ın yanı sıra, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda davetli de yer aldı.

'FİRMALARIMIZA ÇOK ÖNEMLİ İMKANLARI SAĞLAMIŞ OLUYORUZ'

Bakan Pekcan, Türkiye Ticaret Merkezlerinin, Türk ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasında kolaylık ve etkinlik sağlanması amacıyla kurulduğunu söyledi. Pekcan, "Türk firmalarını bünyesinde barındıracak şekilde, özel sektör kuruluşlarımızca yurt dışında açılan ve mağaza, ofis, depo, showroom gibi birimlerden en az birine sahip olan merkezlerdir. Ticaret Bakanlığı olarak, Türk firmalarını bünyesinde barındırmak üzere işbirliği kuruluşlarımız tarafından açılan bu merkezlerimizi, ilgili mevzuatımız çerçevesinde, maddi ve teknik manada destekliyoruz. Bu sayede, Bakanlık olarak firmalarımıza, işbirliği kuruluşlarımız aracılığıyla, yurt dışında, çok önemli maliyet avantajları ve lojistik imkanlar sağlamış oluyoruz" dedi.

'ABD’YE ÇOK ÖNEMLİ BİR İHRACAT ARTIŞI YAKALADIK'

Bakan Pekcan, 2020'de ABD'nin ihracat rekoru kırılan 44 ülke arasında birinci sırada yer aldığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"2020'de ABD'ye çok önemli bir ihracat artışı yakaladık. Pandemi koşullarına rağmen, yüzde 13,5 gibi ciddi bir artışla 10,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. Şimdi ise önemli olan; ABD ile sağladığımız bu ivmeyi sürekli ve sürdürülebilir kılmaktır. Şikago'daki TTM’nin de bu anlamda önemli katkıları olacağını değerlendiriyor; TTM'mizin açılış zamanlamasının oldukça yerinde olduğunu düşünüyorum. Halihazırda New York Manhattan’da, New York’un en prestijli lokasyonlarından birinde TTM’miz faaliyetini sürdürüyor. Bugün açılışını yaptığımız Şikago TTM ile de ihracatçımıza ve Türk ihraç ürünlerinin prestijine yaraşır yepyeni bir mekanı firmalarımızın hizmetine sunmuş oluyoruz. Şikago TTM; modern bir binada ofis, depo, shoowroom ve diğer ortak alanlarla ihracatçımıza hizmet vermeye başlıyor."