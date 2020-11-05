Bakan Pekcan: 2020'de ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira destek sağladık

Ticaret Bakanı Pekcan: "2020'de bugün itibarıyla ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına da 404 milyon liralık destek sağladık."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferansla ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı. Bakan Pekcan, "2020'de bugün itibarıyla ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına da 404 milyon liralık destek sağladık." dedi.