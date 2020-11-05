Bakan Pekcan: 2020'de ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira destek sağladık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferansla ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı.
Bakan Pekcan, "2020'de bugün itibarıyla ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına da 404 milyon liralık destek sağladık." dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferansla ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı.
Bakan Pekcan, "2020'de bugün itibarıyla ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına da 404 milyon liralık destek sağladık." dedi.
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