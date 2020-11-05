  • BIST 1.182
  • Altın 520,461
  • Dolar 8,4123
  • Euro 9,9276
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Bakan Pekcan: 2020'de ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira destek sağladık

Ticaret Bakanı Pekcan: "2020'de bugün itibarıyla ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına da 404 milyon liralık destek sağladık."
Bakan Pekcan: 2020'de ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira destek sağladık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferansla ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı.

Bakan Pekcan, "2020'de bugün itibarıyla ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına da 404 milyon liralık destek sağladık." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolarda seçim dalgası05 Kasım 2020 Perşembe 09:38
  • Türk Telekom'dan yılın 9 ayında güçlü büyüme05 Kasım 2020 Perşembe 09:13
  • Pekcan: Daha fazla kadınımızı ihracatçı yapmak istiyoruz04 Kasım 2020 Çarşamba 17:37
  • Datça'da güz domatesi hasadı başladı04 Kasım 2020 Çarşamba 16:38
  • Tescilli Anamur muzunda üretim alanları genişliyor04 Kasım 2020 Çarşamba 13:29
  • Piyasaların gözü Fed toplantısında04 Kasım 2020 Çarşamba 13:04
  • Facebook, Twitter, Youtube'a ceza04 Kasım 2020 Çarşamba 13:04
  • Ekim ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Kasım'da başlayacak04 Kasım 2020 Çarşamba 13:02
  • Türksat ve SPI dijital ve lineer ortaklıklarını genişletiyor04 Kasım 2020 Çarşamba 11:53
  • Otomotiv pazarında 10 aylık dönemde en çok satılanlar belli oldu04 Kasım 2020 Çarşamba 11:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti