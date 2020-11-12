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Bakan Pekcan açıkladı: 81 ilde başlıyor

Pekcan: "Doğrudan sahaya ve yerele inerek, firma bazında işleyecek bir program olan 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı başlatıyoruz"
Bakan Pekcan açıkladı: 81 ilde başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Doğrudan sahaya ve yerele inerek, firma bazında işleyecek bir program olan 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı başlatıyoruz" açıklamasında bulundu. 

Bakan Pekcan "Önümüzdeki dönemde 81 ilimizde tamamlayacağımız çalışmalarla şu an 40 ilde 7 bin 277 firma tespit ettik.İhracatımızda her geçen gün yerli katma değeri, orta-yüksek teknoloji payını artırmak için çalışıyoruz" dedi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Doğrudan sahaya ve yerele inerek, firma bazında işleyecek bir program olan 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı başlatıyoruz" açıklamasında bulundu. 

Bakan Pekcan "Önümüzdeki dönemde 81 ilimizde tamamlayacağımız çalışmalarla şu an 40 ilde 7 bin 277 firma tespit ettik.İhracatımızda her geçen gün yerli katma değeri, orta-yüksek teknoloji payını artırmak için çalışıyoruz" dedi.

Bakan Pekcan "Önümüzdeki dönemde 81 ilimizde tamamlayacağımız çalışmalarla şu an 40 ilde 7 bin 277 firma tespit ettik.İhracatımızda her geçen gün yerli katma değeri, orta-yüksek teknoloji payını artırmak için çalışıyoruz" dedi.

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