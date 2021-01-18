Bakan Pekcan: Asya-Pasifik ülkeleri ithalat için uzak değilse ihracat için hiç değil

Ticaret Bakanı Pekcan, "Asya-Pasifik ülkelerini ihracat pazarı olarak görmenin vakti geldi, geçiyor. Bu ülkeler ithalat için uzak değilse, ihracat için hiç değil." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK’in düzenlediği "Yeniden Asya; Türkiye’nin Asya Ülkeleri ile Ticaretinin Geliştirilmesinde Yeni Perspektifler” konulu toplantıya video konferansla katıldı.

Bakan Pekcan, yaptığı konuşmada, "Asya-Pasifik ülkelerini ihracat pazarı olarak görmenin vakti geldi, geçiyor. Bu ülkeler ithalat için uzak değilse, ihracat için hiç değil." ifadelerini kullandı.

Asya’ya yönelik yeni atılımlar yapmanın tam zamanı olduğunu belirten Pekcan, "Orta sınıfı gittikçe genişleyen, tüketim alışkanlıkları hızla çeşitlenen, teknoloji ve yenilikçilik altyapısı hızla gelişen devasa bir pazardan bahsediyoruz. Bu nedenle 'Yeniden Asya' demenin tam zamanıdır." şeklinde konuştu.