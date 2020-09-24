Bakan Pekcan: Destek verdiğimiz esnafımız 1 milyon 100 bini aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kooperatif faaliyetleri içinde farklı önemi bulunan kredi kefalet kooperatiflerinin rolüne de değinerek, "Kooperatiflerimiz kanalıyla sağlanan kredi 67 milyar liraya, bu sene 9 ayda da 35 milyar liraya ulaştı." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen '4’üncü Türkiye Kooperatifler Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 40'a yakın sektörde faaliyet gösteren 50 bin kooperatif bulunduğunu belirterek, "Bakanlığımız görev alanı kapsamında 1,4 milyar ortağı olan 8 bin 750 kooperatif bulunmakta. Dünyanın en büyük ciroya sahip 300 kooperatifin cirosunun toplamı 2 trilyon dolar. Bunların arasında Türkiye'den bir tane bile kooperatif yok. Ama Amerika'dan 85, Fransa’dan 38, Almanya’dan 30 kooperatif var. Bizim de hedefimiz sizlerle beraber burada Türkiye'den kooperatiflerimizin bu listede yer almasını sağlamak. Kooperatifler çok sayıda küçük üretici ve girişimciyi bir araya getirerek ölçek ekonomisi yaratma gibi kritik bir avantaj sağlamaktadır. Bir ekonomik aktörün tek başına gerçekleştirmeyeceği yatırımları ya da üretim kapasitesini kooperatifler sayesinde etkin ve yetkin biçimde karlı bir biçimde yapılabilir hale gelebilmektedir" dedi.

'KADIN KOOPERATİFLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Kooperatiflerin sosyal kalkınmanın öncü aktörleri arasında yer aldığını vurgulayan Bakan Pekcan, Türkiye'de ekonomik ve mali yapısı sağlam, ulusal ve uluslararası rekabet gücü yüksek, üretim pazarlama hizmet kapasitesi yaygın, ihracat yapan kooperatiflerin artmasını hedeflediklerini söyledi. Pekcan, kooperatif faaliyetleri içinde farklı bir önemi bulunan kredi kefalet kooperatiflerinin rolüne de değinmek istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kredi kefalet kooperatiflerimiz kanalıyla sağlanan kredi 67 milyar liraya, bu sene 9 ayda da 35 milyar liraya ulaştı. Destek verdiğimiz esnaf sayımız da 1 milyon 100 bin rakamını aştı. Pandemi sürecinin getirdiği dar boğazda devletimizin desteğiyle gerçekleşen finansman pek çok işletme, esnafımız, girişimcimiz için önemli bir kolaylık sağlamıştır. Giresun'da da esnafımıza hibe sağlayarak toparlanmalarına destek olduk. 15 Temmuz itibarıyla başvurularını almaya başladığımız, yüzde 75'e kadar hibe destek imkanı sunan Kooperatifçilik Destek Programı'mızda (KOOP-DES) önceliği kadın kooperatiflerimize verdik. İlk değerlendirmelerimiz sonucunda 11 ilimizden 54 kadın kooperatifinin projelerini desteklemiş bulunuyoruz. Özellikle kadın eli değen bu projelerden çok şey beklediğimizi belirtmek isterim. KOOP-DES Programı'mıza başvurular devam ediyor. Bütçemiz el verdiği ölçüde sonuna kadar kadın kooperatiflerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

BAKAN SELÇUK: YENİ PROJE HAZIRLIĞIMIZ MEVCUT

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ise son 10 yılda kadın girişimcilere geleneksel ve modern sektörlerde yüzde 20 daha fazla hibe verdiklerini kaydetti. Kadın girişimcilerin en çok bebek, biyoteknoloji, güzellik, hediyelik eşya, sosyal girişimler ve gastronomi alanında öne çıktığını kaydeden Selçuk, "Bebek sektöründe kadın girişimci oranı yüzde 35’lerden yüzde 58'e çıkmış durumda. Şu anda bazı sektörlerde yarısından fazlasına kadın girişimcimiz var. Özellikle teknoloji alanında rakamlara baktığımızda; son 10 yılda Türkiye’deki teknoloji girişimleri kurucularının yüzde 16’sının kadın olduğunu görüyoruz. Kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesine yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı'mızla yeni bir proje hazırlığımız da mevcut. Önümüzdeki yıl 2021 itibarıyla başlatıyoruz. Proje ile berber kadınlarımıza ve kadın kooperatiflerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi de sürdüreceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından farklı alanlarda 'Yılın Kooperatifi Ödülü'nü almaya hak kazananlara ödülleri verildi. Daha sonra Bakan Pekcan ve Bakan Selçuk, fuarın açılış kurdelesini kesti. Pekcan, fuardaki stantları da gezerek, kooperatifler hakkında bilgi aldı.