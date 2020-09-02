  • BIST 1.086
  • Altın 466,968
  • Dolar 7,3674
  • Euro 8,7373
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 28 °C
»

Bakan Pekcan: Dış ticaretimizin önümüzdeki dönemde güçlü bir ivme kazanacağına inanıyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gerek aldığımız tedbirler ve uyguladığımız etkin politikalar gerekse ana ihracat pazarlarımızdaki normalleşmeyle beraber, dış ticaretimizin önümüzdeki dönemde güçlü bir ivme kazanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Pekcan: Dış ticaretimizin önümüzdeki dönemde güçlü bir ivme kazanacağına inanıyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. 

Normalleşme döneminde 3 ayın tamamlandığını hatırlatan Pekcan, ekonomik toparlanmanın başarıyla devam ettiğini bildirdi.

Pekcan, "Haziran-ağustos döneminde, 2019'un aynı dönemine kıyasla ihracatımız yüzde 0,3 artış gösterirken ihracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç yüzde 90'a ulaştı." bilgisini paylaştı.

Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre altın hariç ihracatımızdaki yüzde 4,9 düşüşe rağmen, ithalatımız altın hariç yüzde 0,3 geriledi, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82,9 olarak gerçekleşti. İhracatımızdaki gerilemede en önemli ihraç pazarımız olan AB’deki talep daralması, ayrıca otomotiv firmalarının ağustos ayına denk gelen üretime ara verme ve revizyon dönemi nedeniyle sektörün ihracatındaki düşüş etkili oldu. Gerek aldığımız tedbirler ve uyguladığımız etkin politikalar gerekse başta AB olmak üzere ana ihracat pazarlarımızdaki normalleşmeyle beraber, dış ticaretimizin önümüzdeki dönemde güçlü bir ivme kazanacağına inanıyoruz. Bakanlık olarak Kolay İhracat Platformu, Export Akademi, Sanal Ticaret Akademisi, sanal fuarlar ve heyetler, e-ihracat destekleri gibi ihracatı tabana yayma, ürün ve pazar çeşitlendirmesi, ihracatçılarımızın uluslararası rekabet gücünün artırılması odaklı çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dış ticaret rakamlarına Kovid-19 etkisi02 Eylül 2020 Çarşamba 13:02
  • Elektrik tüketimi ağustosta yüzde 3,52 arttı02 Eylül 2020 Çarşamba 13:01
  • Konut satışında yüzde 23,5’lik artış sağlandı02 Eylül 2020 Çarşamba 13:00
  • Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı02 Eylül 2020 Çarşamba 12:04
  • Yerli orta gerilim motor ile jeneratörü Aksaray'da üretilecek02 Eylül 2020 Çarşamba 11:51
  • İş yerleri ve sigortalılara iki yılda 83 milyar lira destek verildi02 Eylül 2020 Çarşamba 11:48
  • Bakan Pakdemirli: Sertifikalı tohum üretimimiz 1 milyon 143 bin tona çıktı02 Eylül 2020 Çarşamba 11:47
  • Bakan Selçuk: 83 milyar lira destek sağladık02 Eylül 2020 Çarşamba 10:06
  • TCMB Başkan Yardımcılığı'na Emrah Şener tekrar atandı02 Eylül 2020 Çarşamba 09:41
  • Velilere KDV indirimi uyarısı01 Eylül 2020 Salı 14:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti