Bakan Pekcan duyurdu: Destek başvuruları bugün başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek tacirlere yönelik destek başvurularının bugün itibarıyla alınmaya başlanacağını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "DIGIKAMP" Dijital Dönüşüm Yarışması tanıtım toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Bakan Ruhsar Pekcan, "Yarın nereye gideceğimize ilişkin planlarımızı hayata geçirirken bizi biz yapan değerleri, geleneklerimizi, nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmıyoruz. Şunun farkındayız. Küçük olmadan büyük olmaz. Esnaf olmadan küresel marka olmaz. İşte bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Aralıktaki kabine toplantımızda verdiği müjde kapsamında pandemiden en çok etkilenen esnaf, sanatkâr ve gerçek kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvurularını geçen hafta yaptığım açıklamada Ocak ayının ilk haftasında almaya başlayacağımızı söylemiştim.

Bakanlığımız, çözüm ortaklarıyla birlikte gece-gündüz çalışarak destek sistemini söz verdiğimiz tarihten de önce aktif hale getirdiler. Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek tacirlerimize yönelik destek başvurularını bugün itibarıyla almaya başlıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

YENİ 'UNİCORN'LAR ÇIKMASI İÇİN KURUMSAL BİR ALT YAPI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ

Bakan Pekcan, Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması ile ilgili "Ülkemizden yeni 'unicorn'lar çıkması için kurumsal bir alt yapı oluşturmak istiyoruz. Bugün itibarıyla başvurulara açılacak ve adaylar 15 Şubat'a kadar başvurularını yapabilecek" dedi.