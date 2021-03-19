Bakan Pekcan: Esnafın borçları 6 ay ertelendi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa yeni destek kararını açıkladı. Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizinden vazgeçildi ve ana para borcuna 18 ay taksitle yapılandırma imkanı sağlandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: ''Daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan esnaf ve sanatkarlar için yeni bir kolaylık getirildi.

TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek, anapara borcuna 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir yapılandırma başlatıldı.

Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay ötelendi''.