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Bakan Pekcan: Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 13 bin 102'ye ulaştı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 2020'de 2019'a göre yüzde 4'ün üzerinde artarak 13 bin 102'ye ulaştı." dedi.
Bakan Pekcan: Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 13 bin 102'ye ulaştı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 2020'de 2019'a göre yüzde 4'ün üzerinde artarak 13 bin 102'ye ulaştı." dedi.

Pekcan, "Eximbank’ın 2020'de toplam desteği 2019'a göre yüzde 4 artışla 45,6 milyar dolara, ihracatı destekleme oranı yüzde 24,3’ten 26,9’a çıktı." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türk Eximbank’ın 2020 Yılı Faaliyet Sonuçları ve 2021 Yılı Hedefleri Toplantısı”na katılıyor. 

"Eximbank'ın 5 yeni şubesini daha açarak ihracatçılarımızın yakınında olmaya devam edeceğiz"
Bakan Pekcan,"Son 1 yılda banka desteklerinden ilk defa yararlanan 953 ihracatçı firmanın yüzde 90’ı KOBİ oldu. Bu en önemli gelişme." ifadelerini kullandı.

Pekcan, "2021'de ihracatın yoğun olduğu bölgelerde Eximbank'ın 5 yeni şubesini daha açarak ihracatçılarımızın yakınında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Türk Eximbank, pandeminin finansal piyasalardaki olumsuz etkilerine rağmen uluslararası piyasalardan gerçekleştirdiği yaklaşık 2,8 milyar dolar fon teminiyle ülkemize uygun maliyetli kaynak girişi sağlayarak ihracatçılarımızı desteklemeye devam etti." diye konuştu.

Bakan Pekcan, "Salgının ekonomiye etkisini hafifletmek için ihracatçılara sunulan TL Reeskont Kredisi Programı ile 7,9 milyar lira kullandırdık." dedi.

Pekcan konuşmasına şöyle devam etti:

"Türk Eximbank, salgın döneminde ihracatçıların orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya özel önem verdi. Böylelikle uzun vadeli kredi desteği, bir önceki yıla göre 3 kat arttı."

"Hizmet ihracatını da alacak sigortası kapsamına alıyoruz"
Bakan Pekcan, "Türk Eximbank'ta hizmet ihracatını da alacak sigortası kapsamına alıyoruz." dedi.

Pekcan, "Eximbank'ta hedefimiz bu yıl ihracat desteğimizi yüzde 11 artırarak 50 milyar doların üzerine, ihracat destek oranını yüzde 27,7’ye çıkarmak." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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