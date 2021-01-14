Bakan Pekcan: Geçen yıl 4 milyar 403 milyon liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik

Ticaret Bakanı Pekcan, "Geçen yıl 4 bin 149 olayda, 4 milyar 403 milyon liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik, 2019’daki rakamın yüzde 40 üzerine çıktık." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara’da “2020 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, "Geçen yıl 4 bin 149 olayda, 4 milyar 403 milyon liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik, 2019’daki rakamın yüzde 40 üzerine çıktık." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2020'de 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdi, 2019 yılı uyuşturucu yakalamasının yüzde 11,5 üzerine çıktık." dedi.

2020'de 10,8 milyon paket kaçak sigara, 144 milyon makaron, 44 bin elektronik sigara ve 261 bin elektronik sigara tütünü ele geçirildiğini kaydeden Pekcan, "2020'de yaklaşık 40 milyon yolcu, 7 milyon konteyner, 270 bin uçak, 89 bin gemi, toplam 6 milyon aracın gümrük kontrol işlemlerini yaptık." şeklinde konuştu.

Bakan Pekcan, "Akaryakıt Özel Ekibi bugüne kadar yürütülen çalışmalarda yaklaşık 5,5 milyar lira tutarında usulsüzlük ortaya çıkardı ve 12,4 milyar tutarında sahte fatura tespit etti. Sadece 2020 yılında ortaya çıkarılan usulsüzlük tutarı, yaklaşık 780 milyon lirayı buldu." dedi.