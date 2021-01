Bakan Pekcan: Gümrüklerimizde rekor nitelikte pek çok yakalamaya imza attık

Ticaret Bakanı Pekcan, "Gümrük süreçlerindeki hizmet kalitesinin üst seviyede tutulması ve her daim geliştirilmesi için ileri teknolojiyi yakından takip ediyor, teknoloji odaklı pek çok projemizi hayata geçiriyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığında düzenlenen Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, gümrük camiasının tüm fertlerinin 26 Ocak'a rastlayan gününü kutladı.

Gümrük teşkilatı mensuplarının aynı zamanda uluslararası gümrük camiasının da temsilcileri olduğuna işaret eden Pekcan, mesleğin geçerliliğini ve önemini artırarak sürdürdüğünü söyledi.

Pekcan, gümrük süreçlerinin gerek küresel ekonomi ve ticaretin gelişimi gerekse insan sağlığı ve ulusların güvenliğinin gözetilmesi açısından kritik önem arz etmeye devam ettiğini bildirdi.

Mümkün olan en modern ve etkin uygulamaları temin etme bilinciyle çalıştıklarını dile getiren Pekcan, Kovid-19 salgınının gümrüklerin işleyişi bakımından büyük zorluklar getirdiğine dikkati çekti.

Bakan Pekcan, ülke olarak oluşan yeni şartlara çok hızlı reaksiyon gösterdiklerini ifade ederek, "Temassız Ticaret" uygulamasıyla gümrüklerdeki etkinliği koruduklarını, ürün sevkiyatlarının devamlılığını sağladıklarını ve gümrüklerde görevli personelin süreci başarıyla yönettiğini anlattı.

"Dünya Gümrük Örgütü ve AB ile iş birliği halindeyiz"

Dünya Gümrük Örgütü, Avrupa Birliği (AB) ve diğer uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde çalıştıklarını vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımızın uluslararası kabul görmüş kural, standart ve teamüllerle uyumlu olması elimizi en çok güçlendiren ve hizmet kalitemizi garanti altına alan unsurdur. Bu anlamda bugüne kadar büyük kazanımlar sağladık, operasyonel çıtamızı oldukça ileri bir noktaya taşıdık. Bundan sonraki süreçte de aynı ciddiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Uluslararası standartlar kadar kendimizle yarışmalı, dünyaya örnek olabilecek uygulamalar geliştirmeye devam etmeliyiz."

Pekcan, gümrük süreçlerindeki hizmet kalitesinin üst seviyede tutulması ve her daim geliştirilmesi için ileri teknolojiyi yakından takip ettiklerini ve teknoloji odaklı pek çok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu alanda gerçekleştirdikleri çalışmalara da değinen Pekcan, "Kağıtsız Gümrük" uygulamalarının kapsamını genişletmeye devam edeceklerini, "Akıllı Gümrük" anlayışı ile risk analiz ve tespit yöntemleri başta olmak üzere hemen her çalışmalarında teknolojik imkanlardan istifade etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

"Salgına rağmen rekor nitelikte yakalamaya imza attık"

Teknolojinin sahadaki tecrübenin tam ikamesi olamayacağını dile getiren Pekcan, "Bu bağlamda teknolojiyi sahadaki tecrübeyle harmanlayarak, etkin sonuçlar almaya devam edeceğimize olan inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pekcan, geçen yıl kaçakçılıkla mücadelede elde edilen somut başarıların bunun güzel bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Salgın nedeniyle küresel ölçekte ekonomik aktivite ve hareketlik azalmış olmasına rağmen gümrüklerimizde rekor nitelikte pek çok yakalamaya imza attık. Bu vesileyle 2020 yılında gerek salgınla mücadelede gerekse kaçakçılıkla mücadele anlamında sergilenen başarılı performans nedeniyle tüm teşkilatımızı bir kez daha canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Uluslararası bir vizyon, milli, yerli ve özgün yaklaşımlarla çalışmaya devam edeceklerini belirten Pekcan, "Üstün görev bilincinizi, uzmanlığınız ve mesleki yeterliğinizle birleştirerek tüm ülke sathında başarılarınıza yeni başarılar ekleyeceğinize olan inancım tamdır. Bizler de tüm desteğimizle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ödül takdimi

Bakan Pekcan, gümrük teşkilatı içinde çalışmaları ve başarılarıyla emsalleri arasında ön plana çıkan personele de ödüllerini takdim etti.

Ödül almaya hak kazanan personeli tebrik ederek üstün başarılarının devamını dileyen Pekcan, özel sektörden ve paydaş kuruluşlardan da ödül alacak isimler olduğunu bildirdi.

Pekcan, şunları kaydetti:

"Ödül almaya layık görülen isimler arasında ne yazık ki artık aramızda bulunmayan iki personelimiz de var. 2016 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görev yapmakta iken teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Muhafaza Memuru Umut Sakaroğlu ve Çanakkale Kaçak İstihbarat Bölge Amirliği emrinde görevli iken gemi arama vazifesi esnasında hayatını kaybeden Muhafaza Memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu. Her iki kahraman muhafaza memurumuzun aziz hatıralarını saygıyla yad ediyor, onlara bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Türkiye olarak her zaman insanlık ve uluslararası iş birliği adına ortaya konacak her girişime, her projeye etkin katkı sunmaya hazır olduklarını vurgulayan Pekcan, düzenlenen ödül töreninde Liyakat Sertifikası almayı hak kazananlara da belgelerini verdi.

Gümrük alanında başarı göstererek ödül almaya hak kazanan isimler şunlar:

"Gümrükler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sinan Akyüz, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünden Ticaret Uzmanı Gül Öztürk, Ticaret Uzmanı Seda Gündüz, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdür Vekili Cumhur Fatih Aydın, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Mustafa Çakır, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şefi Bahadır Gülseroğlu, Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Şefi Yalçın Tınaz, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Bölge Amir Vekili Gümrük Muhafaza Kısım Amiri Ruşen Durmuş, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Muhafaza Memuru Selman Özcan, AHL Kargo Gümrük Müdürlüğü, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Alp Giray, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Gümrük Müdürü Ahmet Kartal, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Muayene Memuru Özer Temeloğlu, Ankara Lojistik Yatırımları ve Akaryakıt Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Gündüz, UTİKAD Üyesi Obdan Sistem Antrepoculuk ve Taşımacılık Ticaret AŞ Kurucusu Arkın Obdan, Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Fikret Kileci."