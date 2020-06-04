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Bakan Pekcan: Habur ve Gürbulak kapıları açıldı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Başta Habur ve Gürbulak olmak üzere, İran ve Irak'a yönelik gümrük kapılarımız uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldı." bilgisini verdi.
Bakan Pekcan: Habur ve Gürbulak kapıları açıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını bildirdi. 

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gümrük kapılarının açıldığını duyurdu.

"Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarımız uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılmıştır." bilgisini veren Pekcan, dünyada bulaşının yayılım hızının düşmesi, Irak ve İran’da pandeminin etkilerinin azalmış olması sebebiyle daha önce bu ülkelere yönelik uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını belirtti. 

Böylece diğer gümrük kapılarında da uygulanan sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle ticari araç giriş-çıkışlarına yeniden izin verileceğine işaret eden Pekcan, "Türkiye’nin önemli ticaret ortakları olan Irak ve İran’a açılan gümrük kapılarımızın uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılmasıyla birlikte, ticaretimizin aksamaması için devreye alınmış olan 'temassız ticaret' uygulamasına da son verilecektir. Söz konusu kararın ihracatçılarımıza, nakliyecilerimize, ulaştırma sektörümüze ve tüm ticaret camiamıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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