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Bakan Pekcan: Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın dijital bir danışmanı olacak

Ticaret Bakanı Pekcan, "Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın, yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacak." dedi.
Bakan Pekcan: Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın dijital bir danışmanı olacak

Ticaret Bakanı Pekcan, "İhracatçılarımıza ve girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalitesini ve kapsamını yükseltecek bir platformu devreye alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, "Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın, yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacak." dedi.

Bakan Pekcan, "Tüm yurt dışı emsallerinden açık ara önde olan Kolay İhracat Platformu ile dış ticaretimizde yepyeni bir döneme adım atıyoruz." diye konuştu.

Pekcan konuşmasına şöyle devam etti:

"Platformumuzun I. Fazını bugün itibarıyla firmalarımızın kullanımına açacağız. II. Faz çalışmalarını ise yıl sonuna kadar tamamlayacağız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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