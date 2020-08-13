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Bakan Pekcan: Libya ile ilişkilerimiz açısından çok önemli bir belgeye imza attık

Bakan Pekcan, "Türkiye ile Libya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından çok önemli bir belgeye imza atmış bulunuyoruz." dedi.
Bakan Pekcan: Libya ile ilişkilerimiz açısından çok önemli bir belgeye imza attık

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Planlama Bakanı Taher Jehaimi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye ile Libya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından çok önemli bir belgeye imza atmış bulunuyoruz." dedi.

Pekcan, "İmzalanan belge, firmalarımız ve Libyalı işveren idareleri arasındaki görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanmasında kılavuz olacak." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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