  • BIST 116.592
  • Altın 390,365
  • Dolar 6,8493
  • Euro 7,7395
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 22 °C
»

Bakan Pekcan: Randevulu Sanal Sıra Projemize pilot olarak Kapıkule'de başlıyoruz

Ticaret Bakanı Pekcan, "Randevulu Sanal Sıra Projemize pilot olarak Kapıkule'de başlıyoruz." dedi.
Bakan Pekcan: Randevulu Sanal Sıra Projemize pilot olarak Kapıkule'de başlıyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Pekcan, "Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, mayısa göre de yüzde 35 yükseldi." dedi.

Bakan Pekcan, "Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan oluşturduk"
Pekcan, "(Gümrük vergileri) Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan oluşturduk. Bunları iş dünyasıyla revize edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Randevulu Sanal Sıra Projemize pilot olarak Kapıkule'de başlıyoruz"
Ticaret Bakanı Pekcan, "Randevulu Sanal Sıra Projemize pilot olarak Kapıkule'de başlıyoruz." dedi.

"Haksız fiyat artışında 12 bin firma, 57 bin ürün şikayeti geldi"
Pekcan, haksız fiyat artışında 12 bin firma, 57 bin ürün şikayeti geldiğini, 10 bin firma, 50 bin ürünün incelemesini bitirdilerini, bir kısmına ceza kesildiğini söyledi.

"Fiyat farklılıklarının tespiti konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığıyla çalışacağız"
Bakan Pekcan, "İkinci el araç ve konut satışında ilan edilen fiyat farklılıklarının tespiti konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığıyla çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolar 6,85'in altında02 Temmuz 2020 Perşembe 09:30
  • Fed tutanakları yayımlandı02 Temmuz 2020 Perşembe 09:10
  • Moody’s: Türkiye'de 2018’deki kur şoku tekrarlanabilir02 Temmuz 2020 Perşembe 06:30
  • Küresel turizmin kaybı 1.2 trilyon dolar01 Temmuz 2020 Çarşamba 23:43
  • Borsa, günü yüzde 1,04 düşüşle kapattı01 Temmuz 2020 Çarşamba 20:43
  • Otomotiv devlerine rekabet soruşturması01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:55
  • Benzin ve motorine zam01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:54
  • Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin demir yolu bağlantıları ve lojistiği için finansman desteği01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:25
  • Fortune 500 Türkiye'nin lideri yine TÜPRAŞ oldu01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:24
  • Bakan Albayrak: Endekslerdeki yükseliş bugünün dünden daha pozitif olduğunun göstergesidir01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti