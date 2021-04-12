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Bakan Pekcan: Ticaret sicili belgeleri MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticaret sicili belgeleri, artık ülkemizin tamamında MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek." ifadesini kullandı.
Bakan Pekcan: Ticaret sicili belgeleri MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticaret sicili belgeleri, artık ülkemizin tamamında Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek." ifadesini kullandı.

Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, MERSİS üzerinden yürütülen ticari işlemlerin kapsamını genişletmeye devam ettiklerini belirterek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle başlattıkları MERSİS üzerinden elektronik belge uygulamasının 5 Nisan 2021 itibarıyla 238 ticaret sicili müdürlüğünün tamamında devreye alındığını bildirdi.

Ticaret sicili müdürlüklerine fiziki başvuru ile alınabilen ticaret sicili tasdiknamesi, iflas ve konkordato belgesi, merkez nakli belgesi, durum belgesi gibi ticaret sicili belgelerinin artık Türkiye'nin tamamında MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebileceğini vurgulayan Pekcan, "Ticarette dijitalleşmeye, ticari işlemlerin daha kolay, şeffaf, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine ve ticaret sicili müdürlüklerimizin performans ve hizmet verimliliklerinin artırılmasına katkı sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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