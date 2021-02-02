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Bakan Pekcan: Tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatı gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek ocak ihracatı." dedi.
Bakan Pekcan: Tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatı gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek ocak ihracatı." ifadesini kullandı.

"Ocak ayında ithalatımız, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 5,6 azalışla 18 milyar 123 milyon dolar oldu." diyen Bakan Pekcan, "Ocak ayı dış ticaret açığı 3 milyar 75 milyon dolar oldu. Bu, geçen sene ocak ayına göre yüzde 32’lik bir azalışa karşılık geldi." şeklinde konuştu.

Pekcan, "Ocak ayı ihracat değerini, küresel ekonomide devam eden belirsizlik ortamı, ikinci dalga nedeniyle ticaret ortaklarımızda devreye konulan kısıtlamalar, teslimat sürelerindeki gecikmeler, lojistik maliyetlerdeki artışlar gibi gözlenen arz kısıtlarına rağmen önemli ve başarılı bir performans olarak görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, "İhracatın ithalatı karşılama oranı ocakta geçen yılın aynı ayına göre 6,5 puan artışla yüzde 83, altın hariç ise yüzde 87 oldu." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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