Bakan Pekcan: Türk Eximbank 380 milyon avro kredi sağladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 380 milyon avro kredi sağladı." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 380 milyon avro kredi sağladı." dedi.

Pekcan, "İhracatçılara 10 yıla varan vadeyle kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım harcamaları finansmanı için yeni kredi penceresi açılacak." diye konuştu.

Pekcan, "Bu kaynak, Dünya Bankasının kısmi kredi garanti yapısı altında Türkiye’de gerçekleşen ilk, dünyada ise benzer yapıda ikinci işlem." dedi.