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Bakan Pekcan: Türk mallarının, demir yolu üzerinde Çin'e ulaşmasının sevincini ve gururunu yaşıyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk mallarının, tarihi İpek Yolu'nun izinde, demiryolu üzerinde, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Çin'e 13 günde ulaşmasının sevinci ve gururunu yaşıyoruz. Bu seferlerimiz artacak ve düzenli olarak sürecek" dedi.
Bakan Pekcan: Türk mallarının, demir yolu üzerinde Çin'e ulaşmasının sevincini ve gururunu yaşıyoruz

Bakan Pekcan, İstanbul Çerkezköy'den başladığı yolculuğunu Çin’in Xi'an şehrinde noktalayan ilk blok ihracat treninin, Çin'deki karşılama törenine video konferans ile katıldı. Yaklaşık 8 bin 700 kilometre yol alan ihracat treninin, Türkiye'den uzak Asya'ya demiryolu sevkiyatları açısından güzel bir başlangıcı teşkil ettiğini belirten Bakan Pekcan, "Karşılıklı sevkiyatlar  ile Avrupa ve Asya ticaretinin zenginleşmesine katkı sağlayacağına inandığımız Orta Koridor'un, demiryolu taşımacılığı ile canlandığına hep birlikte şahit oluyoruz. Bu ve bundan sonra devam edecek seferlerimizin ülkemiz ihracatına olduğu kadar Türkiye ve Çin arasındaki karşılıklı ticarete ve hatta küresel ticarete katkı sağlayacağını ümit ediyorum" dedi.

'BU TARİHİ YOLCULUK, TÜRKİYE'NİN VE İHRACATÇILARIMIZIN BİR BAŞARISI'

Bakanlık olarak özellikle Çin'e ulaşımda kritik geçiş noktası olan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı üzerindeki çalışmaları da önemsediklerini ve desteklediklerini kaydeden Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının ve dolayısıyla Orta Koridor’un etkin kullanımı, ilgili tüm paydaş ülkelerin iş birliğini artırması ve Hazar geçişlerinin sorunsuz ve daha sık kullanımı ile başarıya ulaşabilecektir. İlgili tüm ülkelerin birlikte çalışarak Orta Koridor’u daha çok kullanılır hale getirmesi bölgede sürdürülebilir büyümeye önemli katkı sunacaktır. Ayrıca, ülkemizin kurucu üyelerinden biri olduğu Asya Yatırım ve Altyapı Bankası, Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde stratejik imkânlar sunmaktadır. Bu nedenle, Türk firmalarının Asya Yatırım ve Altyapı Bankası finansmanı ile gerçekleştirilecek projelerde etkin bir biçimde yer almasını arzu ediyoruz. Türk mallarının, tarihi İpek Yolu'nun izinde, demiryolu üzerinde, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Çin’e 13 günde ulaşmasının sevinci ve gururunu yaşıyoruz. Bu seferlerimiz artacak ve düzenli olarak sürecek. Bizler de buna gerekli her türlü katkıyı vereceğiz. Bu tarihi yolculuk, Türkiye’nin ve ihracatçılarımızın bir başarısı olarak tarihe geçmiş, ülkemizin ihracat serüveninde önemli bir kilometre taşını teşkil etmiştir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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