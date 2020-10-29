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Bakan Pekcan: Türkiye, hedeflerinin arkasında yoluna kararlılıkla devam etmektedir

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Türkiye, her şeye rağmen, hedeflerinin arkasında yoluna kararlılıkla devam etmektedir" dedi.
Bakan Pekcan: Türkiye, hedeflerinin arkasında yoluna kararlılıkla devam etmektedir

Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamasında, Cumhuriyetin, bağımsızlığından asla taviz vermeyen milletin verdiği emsalsiz mücadelenin, onurlu duruşunun ve vatan sevgisinin bir eseri olduğunu bildirdi. Cumhuriyetin, her alanda ilerleyişin kaynağı, birlik ve beraberliğin en büyük güvencesi olduğunu belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"Bir asra yaklaşan zaman diliminde Cumhuriyetimizin kat ettiği mesafe, hepimiz için büyük bir iftihar vesilesidir. Cumhuriyetimizi her koşulda korumak, yüceltmek ve ileriye taşımak ecdadımıza olan borcumuz, gelecek nesillere olan sorumluluğumuzdur. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına birlik ve beraberlikle emin adımlarla ilerliyoruz. Tüm gayemiz, gelecek nesillerimize hiçbir güce boyun eğmeyen lider bir ülke bırakmaktır. Siyasi başarı ve kazanımlarımızla birlikte sanayi, üretim ve ihracattaki dinamizmimizi sürdürüyoruz. Pandemi nedeniyle küresel ekonominin büyük bir darboğaz yaşadığı bu süreçte, Türkiye olarak sağlık alanında olduğu gibi ekonomi alanında da en güçlü durabilen ve en hızlı ekonomik toparlanma yaşayacak ülkeler arasında yer alıyor; çalışmalarımızı iş insanlarımızla birlikte gayret ve titizlikle sürdürüyoruz. Türkiye, her şeye rağmen, hedeflerinin arkasında yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 97’nci kuruluş yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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