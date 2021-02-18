  • BIST 1.558
  • Altın 400,334
  • Dolar 6,9652
  • Euro 8,4039
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -7 °C
»

Bakan Pekcan: Yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduk

Ticaret Bakanı Pekcan, hizmet sektörünün daha da kurumsallaşması amacıyla, yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduklarını bildirdi.
Bakan Pekcan: Yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduk

Ticaret Bakanlığının "Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesi ve Hizmet İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakan Ruhsar Pekcan, söz konusu düzenlemeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de sağladığı döviz getirisi ve toplam ihracattaki payı ile en önemli sektörlerden biri haline gelen hizmet sektörünün daha da kurumsallaşması amacıyla, yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduklarını bildirdi.

Hizmet İhracatçıları Birliğinin sekretarya hizmetlerinin artık bu yeni Genel Sekreterlik tarafından yürütüleceğini belirten Pekcan, "Hizmet sektörümüz tıpkı imalat sektörlerimiz gibi ayrı bir Genel Sekreterlikle daha etkin bir şekilde hizmet etme imkanına kavuşacak. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'den ocak ayında 75 ülkeye binek otomobil ihraç edildi18 Şubat 2021 Perşembe 11:06
  • Bakan Selçuk: 2.2 milyon kişinin iş ve meslek danışmanlığından yararlanmasını hedefliyoruz18 Şubat 2021 Perşembe 11:00
  • ABD'de hanehalkı borcu 2020 sonunda 14,6 trilyon dolara ulaştı18 Şubat 2021 Perşembe 10:59
  • Borsa İstanbul'un 2020 karı 1,4 milyar TL'yi aştı18 Şubat 2021 Perşembe 10:57
  • Bakan Pekcan: Yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduk18 Şubat 2021 Perşembe 10:53
  • Borsa güne yükselişle başladı18 Şubat 2021 Perşembe 10:12
  • Tüketici güven endeksi açıklandı18 Şubat 2021 Perşembe 10:11
  • Borsa İstanbul’dan rekor kar18 Şubat 2021 Perşembe 09:48
  • Bitcoin'de yeni zirve 52,533.91 dolar18 Şubat 2021 Perşembe 09:22
  • Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı18 Şubat 2021 Perşembe 09:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti