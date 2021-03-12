Bakan Pekcan: Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu bugün yürürlüğe girdi

Bakan Pekcan, Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun bir yıllık geçiş sürecinin ardından bugün yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun bir yıllık geçiş sürecinin ardından bugün yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bakan Pekcan, "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile geri çağırmayı zorunlu hale getirdik, e-ticareti piyasa gözetimi ve denetimi kapsamına aldık"

Pekcan, şöyle devam etti:

"Ürün sorumluluğu tazminatını hayata geçirdik. Uygunsuz bir üründen kaynaklı zararlarda firma, zarar görene tazminat ödemekle yükümlü kılındı. Uygunsuz ürünün asıl sorumlusunu bulma konusunda önemli bir adım attık. İzlenebilirlik, kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı sağlayacak."