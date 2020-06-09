  • BIST 108.841
  • Altın 373,444
  • Dolar 6,7912
  • Euro 7,6524
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 26 °C
»

Bakan Pekcan'dan yatırımcılara destek müjdesi: 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği vereceğiz

Ticaret Bakanı Pekcan, ihtisas serbest bölgeleri kuracak şirketler ile yüksek teknoloji ihracatına katkı sağlayacak firmalara sağlanacak destekleri açıklad
Bakan Pekcan'dan yatırımcılara destek müjdesi: 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği vereceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihtisas serbest bölgeleri modelini hayata geçirdiklerini belirterek, bu bölgeleri kuracak işletici şirketlere yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği vereceklerini bildirdi. 

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Ar-Ge ve teknoloji içeriği yoğun, yüksek katma değerli mal ve hizmet üretimi ve ihracatını artırmaya yönelik "İhtisas Serbest Bölgesi" modelini hayata geçirdiklerini belirtti.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin Ar-Ge yoğun, yüksek teknoloji ve katma değerli ihracat hedeflerine katkı sağlayacak firmalara kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra gelir, kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnası sunacaklarını ifade eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu bölgeleri kuracak olan işletici şirketlere de yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği vereceğiz. İhtisas serbest bölgelerinde sağlanacak teşvik ve desteklerin ülkemizin genç ve nitelikli iş gücü, uygun altyapı ve lojistik avantajları ile birlikte uluslararası yatırımcıları çekmede önemli katkı sağlamasını hedefliyoruz. Bürokrasinin azaltıldığı, tek durak hizmet sunumu imkanları ile donatılacak ihtisas serbest bölgelerimizin hedeflediği ilk sektörü bilişim sektörü olarak belirledik ve bu amaçla İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'ni kurduk. Ülkemizde hizmet sektörlerinin özellikle yazılım ve oyun geliştirme boyutuyla önemli bir ivme kazandığı şu günlerde, sektörde oluşan dinamizmi, ihtisas serbest bölgeleri modeli ile daha da ivmelendirmeyi amaçlıyoruz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin en değerli markası THY09 Haziran 2020 Salı 09:36
  • Dolar/TL güne 6,78'den başladı09 Haziran 2020 Salı 09:20
  • Bakanlık duyurdu: Euroclear Bank ile mutabakata varıldı09 Haziran 2020 Salı 09:19
  • Küresel piyasalar Fed öncesi karışık seyrediyor09 Haziran 2020 Salı 09:19
  • Suudi Arabistan Enerji Bakanı: Petrol üretiminde temmuz sonrası gönüllü kesintiye gitmeyeceğiz09 Haziran 2020 Salı 09:18
  • Dünya Bankası Kovid-19 nedeniyle 2020 küresel büyüme tahminini düşürdü09 Haziran 2020 Salı 09:12
  • Benzin ve motorine zam09 Haziran 2020 Salı 00:37
  • Libya'daki petrol arama çalışmaları için 7 ruhsat alanı belirlendi08 Haziran 2020 Pazartesi 16:32
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Destek ödemeleri başladı08 Haziran 2020 Pazartesi 16:13
  • Otomotiv üretimi ilk 5 ayda yüzde 34 azaldı08 Haziran 2020 Pazartesi 14:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti