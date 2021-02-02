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Bakan Selçuk: 1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Selçuk, "1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek.
Bakan Selçuk: 1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Türkiye'nin salgın tedbirleri açısından eğitim alanındaki uygulamalarıyla veriye dayalı olarak ülkeler arasında örnek gösterildiğini söylemek isterim. 10 bin ders videosu ve 10 milyonlarca saatlik canlı dersle olağanüstü bir performans sergiledik.

KÖY OKULLARI YÜZ YÜZE VE TAM ZAMANLI OLARAK AÇILIYOR

Daha önce de takvimimizde belirttiğimiz gibi 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlıyoruz. Köylerimizde salgının hiç olmadığı görüldüğünden çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarını tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarını da tam zamanlı açma kararını verdik.

1 MART'TA İLKOKULLAR DA TÜM SINIF DÜZEYİNDE AÇILIYOR

1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyiyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde, haftanın 2 günü devam edecekler.

ÖZEL EĞİTİM OKULLARI DA EĞİTİME BAŞLIYOR

Özel gereksinimli öğrenciler için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak.

8. VE 12. SINIFLAR DA KAPILARINI AÇIYOR

1 Mart tarihinde okullarımız sınav döneminde olan 8'inci ve 12'inci sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleriyle bire bir çalışmaları çok önemli.

Bu nedenle öğrencilerimiz eğitimlerine 1 Mart'ta tam zamanlı olarak başlayacak ve Bilim Kurulu'nun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacaklar.

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