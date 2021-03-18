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Bakan Selçuk: 10 yeni huzurevi açmayı planlıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen yıl 5 ilde toplam 330 kapasiteli 5 huzurevi açtıklarını belirterek, "Bu yıl 1082 kapasiteli 10 yeni huzurevini daha hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.
Bakan Selçuk: 10 yeni huzurevi açmayı planlıyoruz

Bakan Selçuk, '18-24 Mart Yaşlılar Haftası' nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, yaşlıların memnuniyetini, rahatını ve insan onuruna yaraşır bir hayat sürmelerini çok önemsediklerini belirterek, "Yaşlılarımızın huzurunu sağlayan her hizmet bizleri de mutlu ediyor. Hayatlarını sağlık ve refah içerisinde kimseye muhtaç olmadan yaşamaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerimiz ile yaşlı yaşam evlerimizin yanı sıra huzurevlerimiz, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış durumda. 2002-2020 yılları arasında huzurevlerimizin sayısı ve kapasitesini yaklaşık 3 kat arttırdık. Son 2 yılda 11 ilimizde açtığımız 12 huzurevimizle toplamda 865 yeni kapasite ekleyerek, hizmetlerimizin ülke genelinde yaygınlaştırılmasını sağladık" dedi.

'10 YENİ HUZUREVİ AÇMAYI PLANLIYORUZ'

2002 yılında bakanlığa bağlı 6 bin 477 kapasiteli 63 huzurevi olduğunu hatırlatan Bakan Selçuk, "2020 yılı aralık ayı itibariyle huzurevi sayısı yaklaşık 16 bin kapasiteyle 158'e ulaştı. Sadece 2020 yılında 5 ilimizde (Çorum, Erzincan, Manisa, Sinop, Yozgat) toplam 330 kapasiteli 5 huzurevi açtık. Bu yıl ise 1082 kapasiteli 10 yeni huzurevini daha hizmete açmayı planlıyoruz. Yaşlılarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uygulamaları hayata geçiren bir devlet yönetimine sahip olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız. Bizleri sabırla, sevgiyle, şefkatle bugünlere taşıyan, hayatımızın her aşamasında bizlere rehberlik eden yaşlılarımıza sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyor, Yaşlılar Haftası'nı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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