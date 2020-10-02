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Bakan Selçuk: 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 186,8 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 186,8 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.
Bakan Selçuk: 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 186,8 milyon lira kaynak aktarıldı

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 81 ilde ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktarımında bulunduklarını anımsattı. 

Ekim ayı periyodik pay aktarımına ilişkin bilgi veren Selçuk, 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 186,8 milyon lira kaynak aktardıklarını kaydetti.

Selçuk, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların yanı sıra salgın dolayısıyla "dönemsel muhtaçlık" kriterleri taşıyan kişilere de yardımda bulunduklarına işaret ederek, aktarılan kaynakla hem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mali imkanlarını güçlendirdiklerini hem de vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini ifade etti. 

Vakıflar kanalıyla gönderilen söz konusu ödenekler, dezavantajlı durumda bulunan vatandaşların ve hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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