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Bakan Selçuk: 12 bin 500 kişiye erişilebilirlik eğitimi verdik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kamu kurumlarının internet sayfalarının erişilebilir olarak tasarlanması ve bu konuda farkındalık oluşturmak için 12 bin 500 kişiye "erişilebilirlik eğitimi" verdiklerini bildirdi.
Bakan Selçuk: 12 bin 500 kişiye erişilebilirlik eğitimi verdik

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, engelli vatandaşların başta eğitim ve sağlık olmak üzere her türlü hizmete kolaylıkla erişimlerinin, sorunların çözümünde önemli rol oynadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılını Erişilebilirlik Yılı ilan etmesinin ardından Bakanlık olarak erişilebilirliğe dair hizmetlere hız kazandırdıklarını aktaran Selçuk, "Erişilebilirlikle ilgili toplumsal farkındalığın oluşturulması, hiç kuşkusuz en önemli adımlardan birisi. Toplumda haklar, sorunlar ve yasal zorunluluklarla ilgili olarak gerekli bilgi ve hassasiyeti oluşturmak durumundayız. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversiteler ve belediyelere yönelik erişilebilirlik eğitimlerini yoğun şekilde sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Erişilebilir Üniversiteler Seminerleri düzenledik"
Bölgesel düzeydeki Erişilebilir Üniversiteler Seminerleri ile bilgi ve hassasiyeti her kesime yayma çabası içinde olduklarını vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Erişilebilirliğin önemini üniversitelere aktarmak, üniversitelerle iş birliğini artırmak amacıyla Erişilebilir Üniversiteler Seminerleri düzenledik. Bugüne kadar düzenlediğimiz 5 seminerde, üniversitelerin ilgili rektör yardımcıları, yapı işleri daire başkanı, teknik personel ve engelli öğrenci birimi temsilcilerinden oluşan yaklaşık 500 kişiye ulaştık."

Bakan Selçuk, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatları ve belediyeler başta olmak üzere kurumların yönetici, mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, inşaat, makine ve elektrik mühendisleri ile teknikerlerden oluşan teknik personeline, teknik alanda hizmet veren meslek odaları ve üniversite öğrencilerine yönelik de çok sayıda yüz yüze ve uzaktan eğitim verdiklerini kaydetti.

Valilikler bünyesinde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları üyelerine de her yıl mevzuat değişiklikleri ve talep edilen konu başlıklarında eğitimler düzenlediklerini ifade eden Selçuk, Erişilebilirlik Yılı kapsamında düzenlenen bir diğer eğitimin de bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında erişilebilirliğin sağlanması için kamu kurumlarının internet sayfalarının erişilebilir olarak tasarlanması konusu olduğunu kaydetti.

Selçuk, "Bu konuda farkındalık oluşturmak için bakanlıkların ilgili birimleri ile ilgili kurumlarında bulunan web içerik yönetim sistemi görevlileri ve birim sorumları ile şube müdürlerine Web İçerik Erişilebilirliği Eğitimi düzenledik. Bu çerçevede bugüne kadar toplam 12 bin 500 kişiye eğitim verdik." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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