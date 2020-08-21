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Bakan Selçuk: 43 üründe uygunsuzluk, 13 üründe güvensizlik tespit edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılının ilk 6 ayında kişisel koruyucu donanımlarda (KKD), 12 farklı ilde 86 firmada 156 ürün denetimi yapıldığını açıkladı.
Bakan Selçuk: 43 üründe uygunsuzluk, 13 üründe güvensizlik tespit edildi

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, uygunsuz olan ürünler ile ilgili gerekli idari işlemleri yaptıklarını belirterek, "Denetimler kapsamında, KKD'lerin uygunsuz üretim, dağıtım, satış ve kullanımının engellenmesi için ürünleri uygunsuz bulunan üreticilere idari yaptırım uygulanıyor" dedi.

Solunum koruyucuları alanında yerli üreticilerin Ar-Ge çalışmalarını desteklemek amacıyla laboratuvarların yetkilendirme sürecinin başladığını hatırlatan Bakan Selçuk, belgelendirme sürecinin kısaltılarak iç piyasa ihtiyacının karşılanması ve ihracatın arttırılmasını hedeflediklerini kaydetti. Bakan Selçuk, pandemi süresince artan ihtiyaç sebebiyle KKD üretmek isteyen üreticilere güvenli ve uygun üretim konusunda teknik destek verildiğini vurgulayarak, uygun olmayan birçok farklı tip maskeye 'KKD değildir' yazısı verildiğini kaydetti.

Üreticilerin kişisel koruyucu donanımların üretiminde dikkatli olması gerektiğini belirten Selçuk, "Kişisel koruyucu donanımların seçiminde, ürünlerin standartlara uygun olmasına dikkat edilerek iş sağlığı ve güvenliği (İSG) profesyonellerinin ve çalışanlarının görüşleri dikkate alınmalı. Biz bakanlık olarak, iş sağlığı ve güvenliğinde insanı merkeze alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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