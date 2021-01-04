Bakan Selçuk: 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk "Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar lirayı aşkın kaynak ayırdıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz. 'Önce insan' diyerek, sosyal güvenlik sistemimiz ile vatandaşlarımızın her daim yanındayız."