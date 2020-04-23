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Bakan Selçuk Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.
Bakan Selçuk Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Selçuk ve beraberindekiler, kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengin arkasında Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Bakan Selçuk'un, çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Selçuk, deftere şunları yazdı:  

"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu paylaşmak ve bu anlamlı günün gururunu yaşamak için huzurunuzdayız. 

Vatanın kurtuluş mücadelesini vakur duruşuyla yöneten, 'Gazi Meclis' unvanına sahip TBMM, milletimizin istiklal ve istikbal yolunda gösterdiği azim ve kararlılığı dünyaya ilan etmiş, birlik ve beraberliğimizin timsali olmuş, milli iradenin tekamülünü doğrudan üstlenmiştir. Bugünün çocuklarını, yarınlarımızı inşa edecek nesillerimiz olarak görüyoruz.

Her bir çocuğumuzun yaşamına dokunmak için var gücümüzle, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu bilinçle evlatlarımızı, milli ve manevi değerlerine bağlı, evrensel değerlere açık, çağına yön verecek bilgi ve beceriye sahip, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek için büyük uğraşlar veriyoruz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Çocuklara armağan ettiğiniz ve bugünlerde evlerinde kalan, ama yürekleri huzurunuzda bizimle atan yavrularımızın bu anlamlı gününü büyük bir gururla kutluyoruz. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği ve 100. şeref yılına kavuştuğumuz bu günü bizlere armağan ettiğiniz için size derin şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."

ZİYARETTE KOVİD-19 TEDBİRLERİ

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve beraberindekilerin Anıtkabir ziyareti heyeti, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla oluşturuldu. 

Heyettekiler maske takarken, Aslanlı Yol'daki yürüyüş, mozoleye çelenk bırakılması ve Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanması sırasında sosyal mesafe korundu.

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