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Bakan Selçuk, 'benzer soru' iddiasına yanıt verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavındaki şaibeli soru iddiaları için "Ortada somut delil yok" ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk, 'benzer soru' iddiasına yanıt verdi

Pazar günü liselere giriş için yapılan Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS), daha önce yayınlanmış sorulara yer verildiği iddiası gündeme geldi. 10 sorunun, özel bir yayınevinin kitabındaki sorularla büyük ölçüde benzediği öne sürüldü.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tartışmalara yol açan iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

"ORTADA SOMUT DELİL YOK"

Eğitim danışmanı Sadık Gültekin'e konuşan Ziya Selçuk, "Biz yıl içinde örnek soruları her ay yayınladık. Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız sorulara benzer." dedi. Bunun dışında benzer soru olmadığını belirten Selçuk, "Bunu iddia eden her kimse bu iddiaları ispatlaması gerekiyor." diye konuştu.

Selçuk, ortada iddiaların olduğunu ancak ispat olmadığını söyleyerek, "Ortada somut delil yok. Biz hiç kimseden soru almayız, kimsenin de sorusunu yayımlamayız." ifadelerine yer verdi.

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