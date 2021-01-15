  • BIST 1.542
  • Altın 440,705
  • Dolar 7,3811
  • Euro 8,9581
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 4 °C
»

Bakan Selçuk: Bugüne kadar 578 bin 86 çalışan için kısa çalışma başvurusu aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bugüne kadar e-Devlet üzerinden 83 bin 276 iş yerinden 578 bin 86 çalışanı için kısa çalışma başvurusu aldıklarını belirterek "Ödenek işlemlerini e-Devlet üzerinden hızlıca tamamlıyoruz." dedi.
Bakan Selçuk: Bugüne kadar 578 bin 86 çalışan için kısa çalışma başvurusu aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, kısa çalışma ödeneği uygulamasında geçmiş dönemlere göre süreci daha hızlı yürütmek için başvuruları e-Devlet'e taşıdıklarını anımsattı.

Salgın döneminde kısa çalışma ödeneğini hızla devreye aldıklarının altını çizen Selçuk, "e-Devlet üzerinden en çok kullanılan 10 hizmetten 5'i bakanlığımıza ait. Sunmuş olduğumuz hizmetleri bürokrasiden arındırarak, hem ekonomik hem de vakit açısından kazanç sağlıyoruz. İlk defa 4/b (Bağ-Kur) yapılandırma başvuru işlemlerini de e-Devlet üzerinden yapabilme imkanı getirdik. Ödenek işlemlerini e-Devlet üzerinden hızlıca tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili 23 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararını hatırlatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında 1 Aralık 2020 itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihini 31 Aralık 2020'den 31 Ocak 2021'e kadar uzattık. Bugüne kadar e-Devlet üzerinden 83 bin 276 iş yerinden 578 bin 86 çalışanı için kısa çalışma başvurusu aldık. 31 Aralık'a kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmayan iş yerleri 31 Ocak 2021'e kadar e-Devlet aracılığıyla başvurmaları durumunda 1 Ocak 2021'den sonraki dönem için 3 ay süreye kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecekler."

Bakan Selçuk, salgın sürecinde 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan iş yerlerinde kısa çalışma süresinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 28 Şubat 2021'ye kadar uzatıldığını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Selçuk: Bugüne kadar 578 bin 86 çalışan için kısa çalışma başvurusu aldık15 Ocak 2021 Cuma 12:17
  • İçişleri Bakanlığı: 3 kişi Meriç Nehri'nden botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı15 Ocak 2021 Cuma 12:15
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli Kovid-19 aşısı yaptırdı: Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum15 Ocak 2021 Cuma 12:14
  • Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var15 Ocak 2021 Cuma 12:12
  • Adalet Bakanlığından Ankara Barosu hakkında soruşturma izni15 Ocak 2021 Cuma 11:47
  • Türkiye ile Yunanistan'ın NATO'daki görüşmelerinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor15 Ocak 2021 Cuma 11:46
  • Zonguldak’ta yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var15 Ocak 2021 Cuma 11:33
  • Bahçelerinden 2 bin yıllık tarihi eser çıkan site sakinleri: Çok mutlu olduk15 Ocak 2021 Cuma 11:32
  • Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 FETÖ şüphelisi yakalandı15 Ocak 2021 Cuma 11:31
  • Veteriner hekimlere uzmanlık eğitimi15 Ocak 2021 Cuma 11:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti