  • BIST 1.524
  • Altın 407,843
  • Dolar 7,0274
  • Euro 8,5360
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

Bakan Selçuk: Çocukları tehdit eden 1027 içeriğe müdahale ettik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medyada çocuk ve aile yapısını tehdit eden paylaşımları tespit edip, önleyici çalışmalar yapmak amacıyla kurulan Sosyal Medya Çalışma Grubu'nun, 1027 içeriğe müdahale ettiğini duyurdu.
Bakan Selçuk: Çocukları tehdit eden 1027 içeriğe müdahale ettik

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, günümüzde dijital mecraların çocuklar için tehlikeye dönüşebildiğini, onları bu risklere karşı koruyabilmek için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Çocukların bilişim teknolojilerini bilinçli, güvenli, sağlıklı, ahlâkî ve insani değerler çerçevesinde kullanımlarına yönelik mekanizmalar işlettiklerini belirten Selçuk, "Bu kapsamda bakanlık bünyesinde kurduğumuz Sosyal Medya Çalışma Grubu, internet ortamında çocukların maruz kaldığı ihmal, istismar gibi olaylara Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde müdahale ediyor. Sosyal Medya Çalışma Grubumuz, bugüne kadar 1027 içeriğe anında müdahale etti. Pedagog ve psikologlardan oluşan grubumuz, sosyal medyada çocuğu ve aile yapısını tehdit eden paylaşımlar için 24 saat çalışıyor. Hepimizin, çocukların korunması konusunda üzerine düşen sorumlulukları var. Bakanlık olarak biz de bünyemizde oluşturduğumuz Sosyal Medya Çalışma Grubu ile çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek internet ortamındaki içeriklere anında müdahale ediyoruz" dedi.

2 OYUNA ERİŞİM ENGELİ BAŞVURUSU

Öte yandan, Bakanlık bir süre önce de 'Koş Fatmagül Koş' ile 'Braindom 2' isimli oyunda çocukların, gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişiminin olumsuz etkilendiği, çocukların ve toplumun genel sağlığının tehdit edildiği gerekçesiyle erişim engeli getirilmesi için başvuruda bulundu ve başvurusu kabul edildi. Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından bugüne kadar BTK’ya bildirilen içerikler arasında, kişisel bilgileri elde ettiği ve çocuklar üzerinde psikolojik tehlike doğurduğu gerekçesiyle 'Mavi Balina' ve 'Mariam oyunu'; şiddet içerikli görseller ve tehditler içerdiği gerekçesiyle 'Momo Oyunu'; çocukları, yaralama, taciz, intihar gibi olumsuz etkileyecek 'Gacha Life Videoları' ile genel ahlaka aykırı ifadelerin yer alması nedeniyle bir masal videosu yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail'de yapılan anket Yahudi gençlerin büyük bölümünün Filistinlilerden nefret ettiğini ortaya koydu23 Şubat 2021 Salı 11:42
  • Afganistan'da geçen sene 3 binden fazla sivil öldürüldü23 Şubat 2021 Salı 11:41
  • Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karadeniz: 'Milli Sporcu Bursu ile gençlerimiz ikilemde kalmayacak'23 Şubat 2021 Salı 11:41
  • Türk Konseyi enerji için toplanacak23 Şubat 2021 Salı 11:29
  • Kadir Şeker'in dosyası yeniden istinaf mahkemesinde23 Şubat 2021 Salı 11:26
  • Fransa'da inşası devam eden Eyüp Sultan Camisi'ne saldırı23 Şubat 2021 Salı 11:25
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli: Biz kuşakları X, Y, Z kategorisiyle ele almıyoruz23 Şubat 2021 Salı 11:01
  • Türk Konseyi enerji için toplanacak23 Şubat 2021 Salı 10:59
  • Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 23 dereceyle Ağrı oldu23 Şubat 2021 Salı 10:53
  • İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yükselmeye devam ediyor23 Şubat 2021 Salı 10:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti