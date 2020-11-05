  • BIST 1.182
  • Altın 520,461
  • Dolar 8,4123
  • Euro 9,9276
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Bakan Selçuk: Depremden etkilenen İzmir'de SED ödemelerini öne çektik

İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgede Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti alan ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödemeleri öne çektiklerini açıkladı.
Bakan Selçuk: Depremden etkilenen İzmir'de SED ödemelerini öne çektik

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ardından vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve psikososyal destek hizmeti sağlanması noktasında ekiplerin 7/24 sahada olduklarını söyledi. Depremzedelerin SED ödemelerine ilişkin de bilgi veren Selçuk, "Bölgede, Sosyal ve Ekonomik Destek alan ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödemeleri öne çektik. Bu kapsamda 5 bin 700 vatandaşımızın hesabına 5,7 milyon TL ödeme yaptık" dedi.

Bakan Selçuk, İzmir dışındaki illerdeki SED ödemelerinin, 8-15 Kasım 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını kaydederek, "SED hizmetinden yararlanan 125 bin çocuğumuz için yaklaşık 132 milyon TL ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de enkazdan kurtarılan 14 kedinin tedavisi devam ediyor05 Kasım 2020 Perşembe 12:20
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kovid tedavim başarıyla tamamlandı05 Kasım 2020 Perşembe 12:19
  • Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda sondaja başladı05 Kasım 2020 Perşembe 11:57
  • Bakan Selçuk: Depremden etkilenen İzmir'de SED ödemelerini öne çektik05 Kasım 2020 Perşembe 11:57
  • Doğu Anadolu'daki 6 ilde aralıklı sağanak bekleniyor05 Kasım 2020 Perşembe 11:56
  • Hatay'da kamu binaları, banka ve bazı özel işletmelere HES koduyla girilebilecek05 Kasım 2020 Perşembe 11:55
  • Malatya'da PÖH'ler dualarla Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı05 Kasım 2020 Perşembe 11:55
  • Dışişleri Bakanlığında atamalar05 Kasım 2020 Perşembe 11:30
  • Kadroya geçen taşeron işçilerin daha önce ücret ile diğer haklarının asgari ücretle irtibatlandırılmasına son verildi05 Kasım 2020 Perşembe 11:30
  • GAP'ın başkenti Şanlıurfa'da mısır hasadı bereketli başladı05 Kasım 2020 Perşembe 11:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti