  • BIST 105.138
  • Altın 377,874
  • Dolar 6,8144
  • Euro 7,5636
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 11 °C
»

Bakan Selçuk: Devlet korumasından yararlanmış gençlerimizi 1343 kadroya yerleştireceğiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz için 1343 kadroya yerleştirme işlemi yapacağız." dedi.
Bakan Selçuk: Devlet korumasından yararlanmış gençlerimizi 1343 kadroya yerleştireceğiz

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin kamuya yerleştirme işlemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz için 1343 kadroya yerleştirme işlemi yapacağız. Gençlerimiz, 1 Haziran itibarıyla kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih işlemleri

yapabilecek." bilgisini paylaşan Selçuk, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 15 Haziran'a kadar devam edeceğini

vurguladı.

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun bugün itibarıyla Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacağını belirten Selçuk, tercihlerin e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceği bilgisini verdi.

Bugüne kadar 54 bin 144 genç kamuya yerleştirildi
Bakan Selçuk, bu yerleştirmeyle beraber Bakanlığa bağlı kuruluşlarda yetişen 54 bin 144 gencin atamasının yapılmış olacağına dikkati çekti.

Zehra Zümrüt Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanlık olarak, gençlerin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Devlet korumasındaki çocukları, eğitimlerinin her aşamasında destekleyerek, gelecek kaygısı yaşamamaları için istihdamda olmalarını önemsiyoruz. Gençlerimizin iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızı kamuda istihdam ederek ailemizi büyütmeye ve onları desteklemeye devam edeceğiz." 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 15-20 yaş grubu gençler bugün sokağa çıkacak29 Mayıs 2020 Cuma 10:28
  • Ankara Büyükşehir, tek kullanımlık seccade dağıtacak29 Mayıs 2020 Cuma 10:20
  • Manisa'da korkutan deprem29 Mayıs 2020 Cuma 10:12
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib şehidi Tatar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi29 Mayıs 2020 Cuma 09:46
  • Fetih coşkusu Okçular Vakfında yaşanacak29 Mayıs 2020 Cuma 09:41
  • Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 909 bini aştı29 Mayıs 2020 Cuma 09:38
  • YKS ile MSÜ'ye başvuran adayların sınav merkezi değişiklik talepleri alınacak29 Mayıs 2020 Cuma 09:38
  • Trabzon'da 1261 cami ve cami dışı alanda cuma namazı kılınabilecek29 Mayıs 2020 Cuma 09:38
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılını kutladı29 Mayıs 2020 Cuma 09:37
  • Cuma namazı için camilerde hazırlıklar tamamlandı29 Mayıs 2020 Cuma 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti