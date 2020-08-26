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Bakan Selçuk duyurdu: 31 Aralık'a kadar uzattık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun’da SGK prim ödeme süresinin 31 Aralık 2020 tarihine uzatıldığını, SGK’ya verilecek prim belgelerinin süresinin de 15 Aralık’a ertelendiğini açıkladı.
Bakan Selçuk duyurdu: 31 Aralık'a kadar uzattık

Bakan Selçuk, “22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle, Giresun ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren işverenler ve sigortalılar tarafından SGK’ya 2020/Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim  aylarında verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve başvuru verilme süresini 15 Aralık 2020 tarihine; bu aylara ait primler ile ödenmesi gereken taksitler ve sel tarihinden önce oluşmuş olan prim borçlarının ödeme süresini de 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıyoruz” dedi.

“Prim borçları faizsiz taksitlendirilebilecek”

Bakan Selçuk, ayrıca  31 Mart 2021 tarihine kadar yazılı başvuru yapılması halinde, ödeme süreleri ertelenen prim borçlarını 24 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkânını getirildiğinin bilgisini paylaştı.

Sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olduklarını belirten Bakan Selçuk, “Yaraların sarılması en büyük amacımız. Afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarında baş sağlığı diliyorum” dedi.

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