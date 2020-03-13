  • BIST 94.225
  • Altın 319,967
  • Dolar 6,2718
  • Euro 7,0139
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 10 °C
»

Bakan Selçuk duyurdu: Askıya alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu askıya aldık"dedi.
Bakan Selçuk duyurdu: Askıya alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (BKDS) geçici süreyle askıya alındığını açıkladı. Uygulamanın Sosyal Güvenlik Kurumunca 1 Aralık 2013 tarihi itibarıyla zorunlu hale getirildiğini anımsatan Bakan Selçuk, "Biliyorsunuz hastalarımız uygulama kapsamında avuç içi veya parmak izini okutarak muayene oluyorlar. Avuç içi ve parmak izi sisteminde bir temas söz konusuydu. Biz de bulaşıcı hastalık riskine karşılık bir dizi tedbir almayı öngördük. Bunlardan biri de 11-31 Mart 2020 tarihleri arasında özel sağlık hizmeti sunucularındaki Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu askıya almak oldu. Vatandaşlarımız sağlık hizmetinden yararlanabilmek için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi belgelerle hastanelere muayene başvurusu yapabilecek” dedi.

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulamasının tedbiren durdurulduğunu belirten Bakan Selçuk, “Yeni tip korona virüsle ilgili önlemleri Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda vakitlice alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi hiçbir virüs tedbirimizden daha güçlü değildir" ifadelerini kullandı.

Yedi Gündem

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de koronavirüs salgını olma ihtimali çok yüksek10 Mart 2020 Salı 15:41
  • İran'dan getirilen ve koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınanlar taburcu edildi10 Mart 2020 Salı 13:11
  • Ozon ve larva tedavisiyle sağlığına kavuştu10 Mart 2020 Salı 07:31
  • ABD’de influenzadan 8 bin 200 kişi hayatını kaybetti10 Mart 2020 Salı 07:14
  • Koronavirüs 100 binden fazla kişiye bulaştı07 Mart 2020 Cumartesi 17:14
  • Bakanlıktan 'izolasyonlu sedye' uyarısı06 Mart 2020 Cuma 16:54
  • Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 97 bini aştı06 Mart 2020 Cuma 12:44
  • Çin'de son 24 saatte koronavirüse 31 kurban daha05 Mart 2020 Perşembe 08:00
  • BAE 'ye de sıçradı05 Mart 2020 Perşembe 07:40
  • Akıllı telefon ekranlarında koronavirüs tehlikesi03 Mart 2020 Salı 10:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti