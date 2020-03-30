Bakan Selçuk duyurdu: Kısa çalışma ödeneğine kimler başvurabilecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Covid-19 nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan/durduran tüm işletmelerin kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan/durduran tüm işletmelerin kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğini bildirdi.

Yaklaşık 19 bin firmanın 420 bin sigortalı için kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu kaydeden Selçuk, kısa çalışma ödeneğine en fazla başvurunun imalat, konaklama ve yiyecek hizmetleri sektöründen yapıldığını söyledi.

Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da başlanacağını açıkladı.