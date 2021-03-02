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Bakan Selçuk duyurdu: Kısa çalışma ödenekleri 5 Mart'ta yatırılıyor

Bakan Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin 5 Mart’ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk duyurdu: Kısa çalışma ödenekleri 5 Mart'ta yatırılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
 
“Şubat Ayına İlişkin Ödemeler 5 Mart 2021 Tarihinde Yapılacak”

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

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