Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler bugün başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bugün hesaplara yatmaya başlandığını duyurdu.
Sistemde IBAN bilgileri bulunmayanlara PTT üzerinden ödeme yapılacak.
Yeni haftada Nakdi Ücret Desteği ödemeleri de gerçekleştirilecek. Eylül ayı ödemeleri 8-9 Ekim'de hesaplara aktarılacak.
Ödemeler, yine banka hesapları üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.
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