  • BIST 1.191
  • Altın 487,026
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 21 °C
»

Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor

Selçuk, ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu. Bakan Selçuk, “5 nakdi sosyal destek programımız ile yaklaşık 99 milyon TL ödeme yapacağız” dedi.
Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 nakdi sosyal destek programıyla ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 99 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı. 
Bakan Selçuk, Ekim ayına ilişkin muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara ve öksüz/yetimlere yönelik yapılan sosyal yardım ödemelerinin bugün itibariyle başlayacağını bildirdi.

İHTİYAÇ SAHİBİ ASKER AİLELERİNE DESTEK
Yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine 2 aylık periyotlarla destek verdiklerini belirterek, yaklaşık 32 bin ihtiyaç sahibinin hesabına 25,8 milyon TL yatıracaklarını söyledi. 

ASKER ÇOCUKLARINA YAKLAŞIK 482 BİN TL DESTEK
Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını da yüzde 50 artırdıklarını anımsatan Bakan Selçuk, “Bu kapsamda bu ay 2 bine yakın ihtiyaç sahibine, 482 bin TL ödeme yapacağız” bilgisini verdi.

89 BİN İHTİYAÇ SAHİBİ KADINA 57,2 MİLYON TL DESTEK
Bakan Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınların da yanında olduklarını ifade ederek, “90 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza toplam 57,2 milyon TL destek sağlayacağız” diye konuştu. 

İhtiyaç sahibi öksüz ve yetimler için 12 milyon TL ödeme yapacağız 
Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için destekte bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda 41 bin kişinin hesabına toplam 12 milyon TL yatıracaklarını kaydetti.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN 2 BİN İHTİYAÇ SAHİBİNE 3,2 MİLYON TL YARDIM 

Selçuk, ayrıca, kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek,  2 bin ihtiyaç sahibine 3,2 milyon TL destekte bulunacağız” şeklide konuştu. 


Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Ekim 2020 itibarıyla, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Nakdi Yardım, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım ile Öksüz ve Yetim Yardım ödemelerinin de 24-28 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'ye konferansa giden askeri öğrenciyi FETÖ'nün 'sohbetine' götürmüşler24 Ekim 2020 Cumartesi 12:39
  • Sivas'ta işçi servisi devrildi: 26 yaralı24 Ekim 2020 Cumartesi 11:29
  • Bakan Soylu duyurdu: 3 Kasım'da ilk adım gerçekleştirilecek24 Ekim 2020 Cumartesi 11:27
  • İçişleri Bakanlığı: Bu yıl 11 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak içki ele geçirildi24 Ekim 2020 Cumartesi 10:10
  • Malatya'da 269 litre sahte içki ele geçirildi24 Ekim 2020 Cumartesi 09:47
  • İLEM 2020-2021 dönemi açılış konferansı çevrim içi yapıldı24 Ekim 2020 Cumartesi 09:42
  • Bakan Albayrak, kadın örgütü temsilcileriyle buluştu24 Ekim 2020 Cumartesi 09:41
  • Vergi borcu yapılandırması maddesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi24 Ekim 2020 Cumartesi 09:40
  • Çukurova Havalimanı ihalesi 20 Kasım'a ertelendi24 Ekim 2020 Cumartesi 09:37
  • 'Cezeri'nin uçuş denemesinin Diyarbakır'da yapılması önerisine Selçuk Bayraktar'dan destek24 Ekim 2020 Cumartesi 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti