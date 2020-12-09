  • BIST 1.350
  • Altın 467,722
  • Dolar 7,8246
  • Euro 9,4926
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 3 °C
»

Bakan Selçuk: Eğitimde fırsat adaleti prensibini, uzaktan eğitimde de önceledik

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak temel paradigmamız olan 'Eğitimde Fırsat Adaleti' prensibini uzaktan eğitimde de önceledik ve öğrencilerimizin geride kalmaması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Bakan Selçuk: Eğitimde fırsat adaleti prensibini, uzaktan eğitimde de önceledik

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 5'inci Büyük Buluşması çevrim içi toplantı olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, UNESCO Daimi Temsilcisi ve UNESCO Genel Konferans Başkanı Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Mehmet Öcal Oğuz katıldı. Video konferans yöntemiyle toplantıya katılan Bakan Selçuk, UNESCO'nun kuruluşundan bugüne 75 yılı geride bıraktığını hatırlatarak, özellikle son 1 yılda dünyada küresel salgınla mücadele eden UNESCO gibi uluslararası kuruluşlara ihtiyacın daha da arttığını söyledi.

'ÖĞRENCİLERİN GERİDE KALMAMASI İÇİN ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYORUZ'

UNESCO'nun sürdürülebilir kalkınma ve barış hedeflerinin gerçekleşmesi için nitelikli eğitimin gerçekten çok kritik bir öge olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, "Bu çerçevede de bizim MEB olarak 2023 eğitim vizyonumuzun temel amaçlarından biri olan çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bilime ve kültüre ilgi duyan nitelikli bireyler yetiştirme hedefi biraz daha önümüze çıkıyor ve daha önemli hale geliyor. Bizler çağa ayak uyduran bir yaklaşımla, bir sistemle de çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasını bu noktada çok önemsiyoruz ve gayretlerimiz bu yönde" dedi.

Salgınla ilgili Türkiye'de alınan tedbirlere değinen Bakan Selçuk, salgını önlemek için mart ayında tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verdiklerine dikkat çekerek, "Salgın öncesinde hazırlanmış olan birtakım projeler, öngörüler çerçevesinde bu süreci daha kolay atlattık diyebilirim. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) bu anlamda çok önemli bir katkı sağladı. Kurulan televizyon kanalları ve diğer araçlar, basılı eğitim araçları vesaire, bunların hepsi uzaktan eğitimi destekledi. MEB olarak temel paradigmamız olan 'Eğitimde Fırsat Adaleti' prensibini uzaktan eğitimde de önceledik ve öğrencilerimizin geride kalmaması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

BAKAN ERSOY: AYASOFYA VE KARİYE İÇİN OLUMSUZ İNTİBA ÇABALARINI HAYRETLE GÖRMEKTEYİZ

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun bakanlığın en önemli çözüm ortaklarından biri olduğunu söyledi. Ardından kültür varlıklarının korunmasının önemine değinen Bakan Ersoy, "Kültür, milli kimliğin vesikasıdır. Hafızamızı güçlü tutmak, o kimliği daima geçerli kılmak kültürü tüm unsurlarıyla korumakla mümkündür. Bizim de esasen hizmet ettiğimiz amaç ve hedef budur. Dünyanın tartışmasız en zengin medeniyet coğrafyasında yaşıyoruz ve bizim kültür varlıklarını korumaktan anladığımız sadece kendi ürettiklerimize değil, bugün yaşadığımız topraklar üzerinde yükselmiş tüm medeniyetlerin emanetlerine sahip çıkmaktır. Türkiye'nin bu konudaki hassasiyeti, yürüttüğü titiz çalışmalarla ulaştığı başarıyı kimse inkâr edemez. Bu noktada son dönemlerde gündemde olan Ayasofya-i Kebir Camii ve Kariye Camii’nin yeniden ibadete açılması hususunda, bazı kesimlerin ulusal ve uluslararası kamuoyunda olumsuz intiba yaratma çabalarını hayretle görmekteyiz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları ertelendi01 Aralık 2020 Salı 10:48
  • Ankara'da okul öncesi eğitim-öğretim uzaktan yapılacak29 Kasım 2020 Pazar 14:44
  • ALES giriş belgeleri erişime açıldı26 Kasım 2020 Perşembe 14:40
  • Meslek liselerinin ekonomiye katkısı artıyor26 Kasım 2020 Perşembe 11:41
  • MEB'den ortaokul öğrencilerine 3 bin 300 soruluk kaynak desteği26 Kasım 2020 Perşembe 10:19
  • KPSS Önlisans sonuçları açıklandı26 Kasım 2020 Perşembe 10:05
  • Bakan Selçuk, liselilerin '24 Kasım' klibini paylaştı24 Kasım 2020 Salı 15:01
  • Bakan Selçuk, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti24 Kasım 2020 Salı 10:51
  • Aybüke öğretmenin babası Yalçın: Öğretmenliği çok severek, isteyerek yapan bir evladımızdı24 Kasım 2020 Salı 10:26
  • Öğrenciler ve velileri fedakar öğretmenlerini unutmadı24 Kasım 2020 Salı 09:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti