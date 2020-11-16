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Bakan Selçuk: Geri ödeme listesindeki ilaç sayımız 8 bin 880'e yükseldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli ödenen ilaç sayısının 8 bin 880'e yükseldiğini açıkladı.
Bakan Selçuk: Geri ödeme listesindeki ilaç sayımız 8 bin 880'e yükseldi

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 2000'li yıllarda geri ödeme listesinde yer alan ilaç sayısının 3 bin 986 olduğunu hatırlattı. Geri ödeme listesindeki ilaç sayını önemli derece artırdıklarını kaydeden Selçuk, "Şu anda 8 bin 506 ilacımız yurtiçi, 374 ilacımız yurtdışı geri ödeme listesinde bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli ödenen ilaç sayısı 8 bin 880'e yükseldi. Ayrıca 737'si yurtiçi, 75'i de yurtdışı olmak üzere 812 kanser ilacımız da geri ödeme listemizde yer alıyor. Geri ödemeye aldığımız ilaçların sayesinde 2002 yılında kişi başı sağlık hizmeti sunucusuna başvuru sayısı 3,1 iken, bu rakam genel sağlık sigortası ile 9,9’a yükseldi" dedi.

SGK tarafından 4.833 SUT koduna sahip tıbbi malzemenin de geri ödeme listesinde olduğunu anımsatan Bakan Selçuk, son iki yılda 33 yeni SUT kodu eklediklerini kaydetti. Bakan Selçuk geri ödeme kapsamında yer alan tıbbi malzemelerin SGK'ya maliyetinin 2020 yılında 5 milyar liraya yükseldiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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