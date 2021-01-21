  • BIST 1.581
  • Altın 444,777
  • Dolar 7,3981
  • Euro 8,9644
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -9 °C
»

Bakan Selçuk: Harp ve vazife malullerine ödeme yarın başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Harp ve vazife malullerimizin ek ödemelerini yarın yapacağız” dedi.
Bakan Selçuk: Harp ve vazife malullerine ödeme yarın başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, harp ve vazife malullerinin 2020 yılı ek ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu.

“59 BİNİ AŞKIN KİŞİYE 214 MİLYON 652 BİN LİRA ÖDEME YAPILACAK”

Bakan Selçuk bu kapsamda, 59 bini aşkın kişiye toplam 214 milyon 652 bin lira ödeme yapılacağını açıkladı.

Harp ve vazife malullerine yapılacak ek ödeme tutarlarının 3.647 lira ile 6.631 lira arasında değiştiğinin altını çizen Bakan Selçuk, “2020 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerine gönderilerek yarın ödenecek.” dedi.

Emekli Sandığı Kanununun ek 79’uncu maddesi kapsamında; harp ve vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile hak sahiplerine, bu kapsamda olanlardan tekrar çalışmaya başlamaları sebebiyle aylıkları kesilenlere ve vazife malulü olup aylık bağlanmadan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hazine 3,5 milyar dolarlık çift dilim tahvil ihracı gerçekleştirdi20 Ocak 2021 Çarşamba 15:11
  • Hazine 3,5 milyar dolarlık çift dilim tahvil ihracı gerçekleştirdi20 Ocak 2021 Çarşamba 15:03
  • Bakan Varank: Teknoloji dünyasında, evrensel değerlerin, hesap verilebilirliğin tesis edilmesi gerekiyor20 Ocak 2021 Çarşamba 15:03
  • Ordu'da asfalt üretiminden 8 ayda 3,5 milyon liralık tasarruf20 Ocak 2021 Çarşamba 15:02
  • Türkiye 2020'de de Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı oldu20 Ocak 2021 Çarşamba 15:02
  • Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta sıfırın altında kaldı20 Ocak 2021 Çarşamba 15:01
  • Borsa günün ilk yarısında geriledi20 Ocak 2021 Çarşamba 15:00
  • Faiz yükseldi yatırım durdu20 Ocak 2021 Çarşamba 11:27
  • Bakan Dönmez duyurdu: Bir rekor daha kırıldı20 Ocak 2021 Çarşamba 10:46
  • Borsa güne yükselişle başladı20 Ocak 2021 Çarşamba 10:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti