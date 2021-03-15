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Bakan Selçuk: İŞKUR, 2020'de 830 bini aşkın kişinin işe yerleşmesine aracılık etti

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İŞKUR, 2002 yılında özel sektörde 25 bin işe yerleşmeye aracılık etmişken, 2020 yılında salgına rağmen 830 bini aşkın kişinin işe yerleşmesine aracılık etti. " dedi.
Bakan Selçuk: İŞKUR, 2020'de 830 bini aşkın kişinin işe yerleşmesine aracılık etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) 75'inci yıl dönümünde 81 ilin İŞKUR müdürleri ile çevrim içi toplantı yaptı. İl müdürlerinden illerdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Selçuk, salgın sürecinde ortaya koydukları özveri için teşekkürlerini iletti. Akademik Çalışma Programı başvurularının başladığını bildiren Bakan Selçuk, "Bugün itibarıyla İŞKUR Akademik Çalışma Programımızı başlatıyoruz. İstihdama dair akademik çalışmaları olan gençlerimizin çalışmalarına destek olmayı ve çalışmalarından yararlanmayı istiyoruz. Programımız akademik dünyayla İŞKUR'u birleştirecek" dedi.

'İŞKUR, SALGINA RAĞMEN 830 BİN KİŞİNİN İŞE YERLEŞMESİNE ARACILIK ETTİ'

İŞKUR'un iş gücü piyasasının en önemli aktörü olduğunu kaydeden Selçuk, "Aktif ve pasif iş gücü programlarıyla istihdamın arttırılması konusunda önemli çalışmalarımız var. Bizler tüm illerimizde vatandaşlarımıza İŞKUR aracılığıyla destek sağlıyoruz. İŞKUR, 2002 yılında özel sektörde 25 bin işe yerleşmeye aracılık etmişken, 2020 yılında salgına rağmen 830 bini aşkın kişinin işe yerleşmesine aracılık etti. Son 18 yılda işe yerleştirilen kişi sayısı 9 milyona yaklaştı. Salgın sürecinde İŞKUR, şu ana kadar 3 milyon 763 bin çalışanımıza yaklaşık 30 milyar TL kısa çalışma ödemesi, 2.5 milyon kişiye 9,3 milyar TL nakdi ücret desteği ödemesi yaptı. 3,2 milyon kişiye de 3,5 milyar TL tutarında prim mahsuplaşması yapılarak normalleşme desteği sağlandı" diye konuştu.

'909 BİN KİŞİYE MESLEKİ TECRÜBE KAZANDIRDIK'

Ardından il müdürlerine seslenen Selçuk, iş gücü programlarının illerde daha etkin bir şekilde tanıtılmasını isteyerek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiği günden bugüne 1.2 milyon vatandaşımıza aktif iş gücü programlarla hizmet vermiş durumdayız, 909 bin kişiye de işbaşı eğitim programlarımızla mesleki tecrübe kazandırdık. İşbaşı eğitim programlarımızı çok önemsiyoruz. İşbaşı eğitim programını güncelleyeceğiz. Bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz programlarla aile ve iş hayatını destekliyoruz. 'İş'te Anne Programı'mız ile annelerimizin aktif iş gücü programından yararlanmalarını teşvik ediyoruz. Hedefimiz; geleneksel mesleklerin yanı sıra geleceğin mesleklerini gençlerimize kazandırabilmek. Geleneksel mesleklere sahip çıkacak, geleceğin mesleklerini de işbaşı eğitim programlarımızla destekleyeceğiz. Bir diğer hedefimiz; engelli kardeşlerimizin istihdama kazandırılması. 400 bini aşkın engelli vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, İŞKUR Genel Müdürü Bekir Aktürk, Genel Müdür Yardımcıları Nadide Yiğiteli, Samet Güneş ve Selçuk Koç da katıldı.

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