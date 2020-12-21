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Bakan Selçuk: 'İş'te Anne Projesi'nden 42 binden fazla kadınımız yararlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların iş gücüne katılımını desteklemek için başlatılan 'İş'te Anne Projesi' kapsamında düzenlenen kurs ve programlardan bugüne kadar 42 bini aşkın kadının yararlandığını bildirdi.
Bakan Selçuk: 'İş'te Anne Projesi'nden 42 binden fazla kadınımız yararlandı

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, İŞKUR tarafından dezavantajlı konumda bulunan ve çocuk bakımı nedeniyle çalışamayan kadınların iş gücüne kazandırılması amacıyla Eylül 2018'de başlatılan 'İş'te Anne Projesi'nin sürdüğünü söyledi. Bakan Selçuk, "Proje kapsamında sosyal yardım ya da sosyal ve ekonomik destek alan kadınlar ile bakanlığın kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet sunan kuruluşlarından faydalanan kadınlar öncelikli olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan kadınlar bu projeden yararlanıyor. Bugüne kadar 42 bini aşkın kadın projeden yararlandı" dedi.

'ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ'

Kadınların ve ailenin toplumda güçlenmesi, nitelikli eğitim imkânlarına sahip olması, iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, sosyal güvencelerinin sağlanması ve kadın girişimci sayısının artırılması amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Bakan Selçuk, "Kadınların güçlendirilmesi için önemli adımlar atıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de son 18 yılda kadın istihdamının artırılması için reform niteliğinde yasal düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Bakan Selçuk, bakanlık olarak kadın istihdamında dünyadaki gelişmelerin yakalanmasının, kadının ve ailenin güçlenmesini sağlayacak politikaların hayata geçirilmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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