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Bakan Selçuk: KKTC ile ortak projelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

MİLLİ Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile makamında görüştü.
Bakan Selçuk: KKTC ile ortak projelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, Ankara ziyaretleri kapsamında KKTC'li Bakan Olgun Amcaoğlu ile makamında görüştü. Burada konuşan Bakan Selçuk, birlikte eğitimin geleceği üzerinde konuşma ve istişare yapmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini, mesleki eğitim, okul öncesi eğitim ve özel eğitim gibi pek çok başlıkla birlikte salgın döneminin beraberinde getirdiği problemlerin görüşme gündeminin ilk sıralarında yer aldığını ifade etti.

KKTC'nin ve Kıbrıslı Türklerin yüreklerinde ayrıcalıklı bir yeri olduğunu kaydeden Selçuk, "Karşılıklı olarak gerçekleştirdiğimiz temas ve ziyaretler ile önemli iş birliklerinin hayata geçirilmesini sağladık. Bu diyalog sürecinin yeni dönemde de gelişerek devam edeceğine ve yeni iş birliği çalışmalara zemin sağlayacağına olan inancım tamdır. Bu iş birliklerimizi nihayetinde EBA'nın KKTC'de hizmete açılması ile taçlandırdık" dedi.

Uluslararası platformdaki kısıtlamalara rağmen KKTC'nin gelişmişlik bakımından bugün gelmiş olduğu noktanın takdire şayan olduğunu belirten Selçuk, konuk bakanın ziyaretini ortak çalışmaların gelişmesi ve derinleşmesi noktasında yeni bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. Bakan Selçuk, KKTC'nin eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve iş birliğinin artırılması için gerekli adımları atmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Salgın ortamında eğitim alanında yapılan planlamaların kendilerine güç verdiğini belirten KKTC Eğitim Bakanı Amcaoğlu da bugünden sonra yeni normaller üzerinden bir süreç inşa edileceğini belirterek artan iş birliği için teşekkürler etti.

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