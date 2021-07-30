Bakan Selçuk lezzete ve sunuma tam not verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, işletmesinden aşçılığına, garsonluğundan temizliğine kadar tüm işlerin engelli bireyler tarafından yapıldığı ve buradan elde edilecek gelirin kendilerine bırakıldığı Kahramankazan belediyesi Engelsiz Kafe’yi ziyaret etti.

Kendisine ikram edilen pasta ve kurabiyeleri tadan Bakan Selçuk, sunum ve lezzet için çalışanlara tam not verirken, tüm Ankaralıları Engelsiz Kafe’ye gelmeye davet etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kahramankazan Belediyesi’nce bir süre önce hizmete açılan Kahramankazan Engelsiz Kafe’yi ziyaret etti. Bakan Selçuk’a, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da eşlik etti.

Bakan Selçuk’tan davet var

Bakan Selçuk’u bir anda karşısında gören kafe çalışanları ilk etapta büyük şaşkınlık yaşadı. Engelli bireyler daha sonra Bakan Selçuk’u misafir ederek, kendi hazırladıkları ikramlarda bulundu. Burada kendisine ikram edilen pasta ve kurabiyeleri tadarak, çay içen Bakan Selçuk, sunumu ve lezzeti çok beğendiğini ifade etti. Engelli bireyleri azim ve gayretleri için tebrik eden Bakan Selçuk, kendilerine başarılar diledi. Bakan Selçuk ayrıca, tüm Ankaralıları bu lezzetleri yerinde tatmak için Engelsiz Kafe’ye davet etti. Bakan Selçuk daha sonra kafe çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlçemize ayrı bir renk kattı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, belediye olarak ürettikleri tüm hizmet ve projeleri engelli bireyleri göz önünde bulundurarak hayata geçirdiklerini belirterek, “Tüm işletmesi engelli kardeşlerimiz tarafından yapılan ve gelirinin de yine kendilerine bırakıldığı kafemiz, ilçemize ayrı bir renk kattı. Kardeşlerimizin fırsat verildiğinde tüm engelleri nasıl aştığını gösterdi. Sayın Bakanımızın, Engelsiz Kafemizi ziyaret etmesi bizler için ayrı bir mutluluk” diye konuştu.

Kendi işlerinin sahibi oldular

Engelsiz Kafe’de farklı engellere sahip 14 engelli birey çalışıyor. Kafede, işletmesinden hazırlanan yemek ve içeceklere, bunların müşterilere ikram edilmesine kadar tüm işler engelli bireyler tarafından yapılıyor. Müşterilerini güler yüzle karşılayan kafe çalışanları, misafirlerinin işletmelerinden mutlu ve memnun ayrılmaları için büyük çaba harcıyor. Engelsiz Kafe’de çalışan tüm engelli bireylerin sosyal güvenceleri de Kahramankazan Belediyesi tarafından yapılıyor. Ayrıca, kafeden elde edilen gelir de burada çalışan engelli bireylere bırakılıyor. Engelli bireyler böylece hem sosyal güvenceye sahip olurken, hem de kendi işlerinin sahibi oldu.

“Gururluyuz, mutluyuz”

Kafede çalışan Devrim Arda Bozkurt, Bakan Selçuk’un kafelerini ziyaret etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, ziyareti için teşekkür etti. Kendilerine güvenilerek böyle bir fırsat sunulduğu için çok gururlu olduklarını ifade eden Bozkurt, “Kendi işimizin sahibiyiz artık. İşletmemize herkesi davet ediyoruz” dedi. Rıza Metin ise, kafelerini en iyi şekilde işlettiklerini belirterek, “Engellilerin de şans tanındığında neler yapabileceğini burada gösteriyoruz. Sayın bakanımıza ve belediye başkanımıza bizlere desteği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

