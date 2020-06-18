Bakan Selçuk: LGS konusunda tüm senaryolara yönelik tedbirleri alıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin tamamını yaptık diyemeyiz fakat yapmak istediğimizin fevkinde işler yaptık." dedi.

"Okulları 3 haftalığına açsaydık, çok daha devasa sorunlarımız olacaktı"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı." diye konuştu.

Bakanı Selçuk, yaz kitaplarına ilişkin, "Pazartesi, salı tanıtacağız. Hemen illerde, ilçelerde okullardan velilere ulaştıracağız." ifadedini kullandı.

"31 Ağustos'ta başlayacak telafi eğitimleri zorunlu değil"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimlerinin zorunlu olmadığını bildirdi.

"Bizim sağlıktan önce bir tercihimiz yok"

Bakan Selçuk, "Bizim sağlıktan önce bir tercihimiz yok. Benim için çocuğun gülümsemesi önemli." şeklinde konuştu.

"Birçok senaryoya göre hazırlık var"

Kovid-19 salgınında yeni dalga ihtimaline değinen Selçuk, Birçok senaryoya göre hazırlık olduğunu, problem nereye doğru evrilirse, tedbir konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Selçuk, LGS konusunda alınan tedbirlere ilişkin, "Tüm senaryolara yönelik tedbirleri alıyoruz. Velilerin kaygısını aşan bir kaygıya sahip olmak zorundayız." dedi.

"Kovid-19 tanılı öğrenciler için ayrı binalar oluşturuldu"

Bakan Selçuk, LGS kapsamındaki sınava girecek Kovid-19 tanılı öğrenciler konusunda, "Bunun tedbirlerini aldık, ayrı binaları oluşturduk, hiç merak etmesinler." diye konuştu.

"Sınav güvenliği riske girerse sınavın tamamı boşa gider"

Selçuk, LGS kapsamındaki sınavın açık havada yapılması önerisiyle ilgili, sınav güvenliği riske girerse sınavın tamamının boşa gideceğini, çok fazla risk olduğunu dile getirdi.